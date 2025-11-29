به گزارش ایلنا، روزنامه لبنانی «الأخبار» به نقل از منابع دیپلماتیک اعلام کرد که دمشق و تهران طی شش ماه نخست سال جاری، پیام‌هایی را از طریق واسطه عراقی رد و بدل کرده‌اند. محور این گفت‌وگوها شامل بازگرداندن برخی شهروندان ایرانی از سوریه، وضعیت شیعیان سوری و کسانی که مایل به بازگشت هستند و همچنین ممانعت از پیوستن شیعیان مسلح پیشین به پروژه‌های جدایی‌طلبانه بوده است.

دمشق همچنین از تهران خواسته است با استفاده از نفوذ خود نزد افسران ارشد سابق، به ویژه علوی‌ها، آرامش را در مناطق ساحلی برقرار کند. تهران در پاسخ، اتهامات دمشق علیه خود و حزب‌الله درخصوص حوادث ساحل را رد کرده است.

عراق و روسیه نقش واسطه‌های دیپلماتیک را در این روند ایفا کرده‌اند. عراق با سفرهای مداوم نمایندگان دستگاه‌های اطلاعاتی و وزارت خارجه تلاش کرده ارتباط غیرمستقیم میان ایران و حکومت جدید سوریه برقرار کند و روسیه نیز به‌عنوان کانال ارتباطی غیرمستقیم ادامه داده است.

همچنین گزارش شده است که پس از سفر اسعد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه، به مسکو، پیام‌هایی از دمشق به تهران ارسال شد که شامل احتمال بازگشایی سفارت ایران در دمشق و بازسازی روابط دیپلماتیک بود. ایران نیز در مقابل، به خواسته‌های اقتصادی فوری سوریه پاسخ داده است.

منابع گزارش می‌دهند که ایران با احتیاط عمل می‌کند و عجله‌ای برای اتخاذ تصمیمات جدی درباره حکومت جدید دمشق ندارد؛ این رویکرد ناشی از کاهش اعتماد تهران پس از تجربه سقوط اسد و تردید در توانایی ترکیه و روسیه برای مدیریت پرونده سوریه است.

این گفت‌وگوها نشان‌دهنده تلاش برای تثبیت ثبات داخلی سوریه، بازسازی روابط دیپلماتیک و مدیریت پرونده‌های امنیتی حساس است و می‌تواند در آینده تاثیر قابل توجهی بر سیاست‌های منطقه‌ای و تحولات ساحل سوریه داشته باشد.

انتهای پیام/