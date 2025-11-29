خبرگزاری کار ایران
ویتکاف: با پذیرش طرح صلح آمریکا درگیری‌ها تمام می‌شوند

کد خبر : 1720175
فرستاده ویژه آمریکا گفت که اگر درگیری‌های بین روسیه و اوکراین با طرح صلح آمریکا تمام شود، همکاری تجاری برقرار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وال استریت ژورنال گزارش داد که «استیون ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا گفت اگر که طرح صلح آمریکا تصویب شود، مانع درگیری‌های جدید خواهد بود و ایالات متحده، روسیه و اوکراین را به شرکای یکدیگر تبدیل خواهد کرد.

وی به این روزنامه گفت: «اگر طرح صلح آمریکا برای حل مناقشه اوکراین پذیرفته شود، طبیعتاً به محافظی در برابر مناقشات آینده تبدیل خواهد شد.» 

ویتکاف همچنین ابراز امیدواری کرد که این سه کشور در نهایت بتوانند روابط تجاری خود را حفظ کنند.

 

