چندین کشته و زخمی در پی حمله پهپادی روسیه به کییف
پهپادها و موشکهای روسی اوایل امروز -شنبه- به مناطقی از کییف حمله کردند که منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن ۱۱ نفر شد.
این حملا همچنین باعث انفجارها و سقوط بقایای پهپادها و آتشسوزی شد.
این دومین حمله به پایتخت اوکراین در چهار روز گذشته بود. روز سهشنبه، هفت نفر در پی شلیک پهپادها و موشکهای نیروهای روسی جان خود را از دست دادند.