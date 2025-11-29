خبرگزاری کار ایران
چندین کشته و زخمی در پی حمله پهپادی روسیه به کی‌یف

پهپادها و موشک‌های روسی اوایل امروز -شنبه- به مناطقی از کی‌یف حمله کردند که منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن ۱۱ نفر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ‌پهپادها و موشک‌های روسی اوایل امروز -شنبه- به مناطقی از کی‌یف حمله کردند که منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن ۱۱ نفر شد.

این حملا همچنین باعث انفجارها و سقوط بقایای پهپادها و آتش‌سوزی شد.

این دومین حمله به پایتخت اوکراین در چهار روز گذشته بود. روز سه‌شنبه، هفت نفر در پی شلیک پهپادها و موشک‌های نیروهای روسی جان خود را از دست دادند.

 

