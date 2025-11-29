ازسرگیری حملات پهپادی به میادین گازی در اقلیم کردستان عراق

به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، به‌دنبال حمله یک فروند پهپاد ناشناس به میدام گازی کورمور در استان سلیمانیه، اقلیم کردستان عراق با بحران گسترده در تولید انرژی روبه‌رو شده است؛ بحرانی که به گفته مقامات، موجب کاهش حدود ۸۰ درصدی تولید و اختلال شدید در تأمین برق مناطق مختلف شده است.

به گزارش رسانه‌های عراقی، این حمله شامگاه پنجشنبه صورت گرفت و اصابت پهپاد به مخزن گاز مایع در داخل مجموعه، آتش‌سوزی گسترده‌ای را ایجاد کرد. شرکت اماراتی «دانا غاز» ـ بهره‌بردار میدان کورمور ـ اعلام کرد فعالیت تأسیسات به‌طور موقت متوقف شده و ازسرگیری تولید پس از ارزیابی کامل میزان خسارت انجام خواهد شد.

احمد موسى، سخنگوی وزارت برق عراق نیز گفت شبکه ملی حدود ۱۲۰۰ مگاوات از ظرفیت خود را از دست داده و این امر بر برنامه توزیع برق در چند استان، از جمله کرکوک، تأثیر خواهد گذاشت.

در پی این حادثه، «واحد اطلاع‌رسانی امنیتی» عراق با صدور بیانیه‌ای این اقدام را «حمله‌ای تروریستی و خطرناک علیه زیرساخت‌های حیاتی عراق» توصیف کرد. محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق نیز در تماس تلفنی با مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم خودمختار، این حمله را «هدف قرار دادن تمام عراق» دانست و از تشکیل کمیته مشترک بغداد – اربیل برای تحقیق فوری خبر داد.

در همین حال، بارزانی از آمریکا و برخی شرکای خارجی خواست سامانه‌های دفاعی در اختیار اقلیم قرار دهند؛ درخواستی که برخی تحلیلگران آن را نشانه «اتکای روزافزون اربیل به حمایت خارجی» می‌دانند.

مارک ساوایا، نماینده رئیس‌جمهور آمریکا در امور عراق نیز با دخالت در موضوع، خواستار شناسایی و پیگرد عاملان شد؛ موضعی که تحلیلگران عراقی آن را تلاشی برای مدیریت پرونده امنیتی اقلیم از سوی واشنگتن توصیف می‌کنند.

این حمله در حالی رخ می‌دهد که میدان گازی کورمور طی سال‌های گذشته بارها هدف حملات پهپادی و راکتی قرار گرفته و تنش‌های سیاسی و امنیتی میان بغداد و اربیل را تشدید کرده است. کوران فتحی، از رهبران حزب اتحادیه میهنی کردستان، این حملات را بخشی از فشارها در میان اختلافات سیاسی داخلی اقلیم توصیف می‌کند.

در سطح سیاسی، علی الموسوی، از اعضای چارچوب هماهنگی اعلام کرد که «هیچ نشانه‌ای از نقش گروه‌های (گروه‌های مقاومت) در این حمله وجود ندارد» و احتمال داد طرفی ثالث برای سوءاستفاده از شرایط و «ایجاد تنش میان بغداد و اربیل» دست به این اقدام زده باشد.

به گفته کارشناسان، نحوه برخورد دولت مرکزی و روند شفاف تحقیقات، نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از بالا گرفتن تنش‌ها و حفظ امنیت زیرساخت‌های حیاتی عراق خواهد داشت.

