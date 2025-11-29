توقف موقت پروازها به فرودگاه فیلادلفیا به دلیل تهدید امنیتی
اداره هوانوردی فدرال و پلیس اعلام کردند که پروازها به فرودگاه بینالمللی فیلادلفیا روز حمعه برای مدتی کوتاه بهدلیل تهدید به بمبگذاری متوقف شد.
به گزارش ایلنا، اداره هوانوردی فدرال و پلیس اعلام کردند که پروازها به فرودگاه بینالمللی فیلادلفیا روز حمعه برای مدتی کوتاه بهدلیل تهدید به بمبگذاری متوقف شد.
مقامهای مسئول اعلام کردند که این تهدید بدون بروز هیچگونه حادثهای برطرف شد.
اداره هوانوردی فدرال کمی پس از ساعت هفت عصر بهوقت محلی، هشدار توقف زمینی برای فرودگاه صادر کرده و دلیل آن را تهدید به وجود بمب اعلام کرد.
این اداره حدود ۳۰ دقیقه بعد، اعلام کرد که حادثه امنیتی برطرف شده و فعالیتها به شکل معمول از سر گرفته شده است.
سخنگوی پلیس در بیانیهای اعلام کرد که توقف زمینی به دلیل «موقعیتی که به کمک پلیس فیلادلفیا در داخل یک هواپیما نیاز داشت» اعمال شد. وی افزود که هواپیما اجازه پرواز دریافت کرده و توقف زمینی نیز لغو شده است.
گزارشهایی از تهدیدهای مشابه در دیگر فرودگاههای آمریکا نیز در اوایل ماه جاری منتشر شده بود که آن موارد نیز بدون حادثه حلوفصل شدهاند.