مظنون تیراندازی به نیروهای گارد ملی، دچار «اخلال استرس پس از سانحه» است

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، ادامه تحقیقات درباره پرونده «رحمان‌الله لکنوال» مظنون به تیراندازی به دو نیروی گارد ملی، حاکی از آن است که وی از اختلال استرس پس از سانحه رنج می‌برد.

در ادامه روند تحقیقات، مقام‌های مسئول با همسر مظنون، هر پنج فرزند و اطرافیان وی گفت‌وگو کرده‌اند.

بر اساس این گزارشِ، اعضای خانواده مظنون، گفته‌اند که وی از اختلال استرس پس از سانحه (پی‌تی‌اس‌دی) رنج می‌برد؛ وضعیتی که به گفته آنها ناشی از درگیری‌هایی است که وی در افغانستان تجربه کرده است.

لکنوال در یکی از «یگان‌های صفر» نیروهای ویژه افغانستان که تحت آموزش و حمایت سیا فعالیت می‌کردند، جنگیده است

