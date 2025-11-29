خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مقام‌های مسئول:

مظنون تیراندازی به نیروهای گارد ملی، دچار «اخلال استرس پس از سانحه» است

مظنون تیراندازی به نیروهای گارد ملی، دچار «اخلال استرس پس از سانحه» است
کد خبر : 1720129
لینک کوتاه کپی شد.

ادامه تحقیقات درباره پرونده مظنون به تیراندازی به دو نیروی گارد ملی، حاکی از آن است که وی از اختلال استرس پس از سانحه رنج می‌برد.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، ادامه تحقیقات درباره پرونده «رحمان‌الله لکنوال» مظنون به تیراندازی به دو نیروی گارد ملی، حاکی از آن است که وی از اختلال استرس پس از سانحه رنج می‌برد. 

در ادامه روند تحقیقات، مقام‌های مسئول با همسر مظنون، هر پنج فرزند و اطرافیان وی گفت‌وگو کرده‌اند. 

بر اساس این گزارشِ، اعضای خانواده مظنون، گفته‌اند که وی از اختلال استرس پس از سانحه (پی‌تی‌اس‌دی) رنج می‌برد؛ وضعیتی که به گفته آنها ناشی از درگیری‌هایی است که وی در افغانستان تجربه کرده است.

لکنوال در یکی از «یگان‌های صفر» نیروهای ویژه افغانستان که تحت آموزش و حمایت سیا فعالیت می‌کردند، جنگیده است

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی