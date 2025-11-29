آمریکا صدور ویزا برای شهروندان افغانستان را تعلیق کرد

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که صدور ویزا برای دارندگان گذرنامه افغانستان، «تا اطلاع ثانوی متوقف شده است».

این وزارتخانه طی پیامی در شبکه «ایکس» نوشت: «وزارت خارجه تمامی اقدام‌های لازم را برای حفاظت از امنیت ملی و ایمنی عمومی آمریکا اتخاذ می‌کند».

این تصمیم در حالی اعلام می‌شود که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا سیاست‌های ضد مهاجرتی خود را تشدید کرده است.

پس از آنکه یک شهروند افغان به‌عنوان مظنون تیراندازی به دو عضو گارد ملی در واشنگتن دی‌سی شناسایی شد، ترامپ در واکنش، «جو بایدن» رئیس‌جمهوری سابق را متهم کرد که اجازه ورود این فرد به آمریکا را داده است و خواستار «بازبینی تمام افرادی شد که در دوره دولت پیشین از افغانستان وارد آمریکا شده‌اند».

ترامپ همچنین در شبکه تروث‌سوشال، بدون اشاره به کشوری مشخص، نوشت که قصد دارد «مهاجرت از همه کشورهای جهان سوم را برای همیشه متوقف کند»،.

انتهای پیام/