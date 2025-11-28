خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله به یک نفت‌کش در نزدیکی سواحل ترکیه

حمله به یک نفت‌کش در نزدیکی سواحل ترکیه
کد خبر : 1720099
لینک کوتاه کپی شد.

اداره کشتیرانی ترکیه اعلام کرد که نفت‌کش «فیرات» با پرچم گامبیا در دریای سیاه و در نزدیکی سواحل ترکیه هدف حمله قرار گرفت.

‎به گزارش ایلنا، اداره کشتیرانی ترکیه اعلام کرد که نفت‌کش «فیرات» با پرچم گامبیا در دریای سیاه و در نزدیکی سواحل ترکیه هدف حمله قرار گرفت.

‎بر اساس این گزارش، هیچ‌یک از خدمه آسیب ندیده‌اند، اما جزئیاتی درباره ماهیت حمله یا میزان خسارات اعلام نشده است.

‎این حادثه در فاصله ۳۵ مایلی از ساحل ترکیه رخ داده و پس از دریافت گزارش، تیم‌های امداد و یک کشتی تجاری به محل اعزام شده‌اند.

‎اداره کشتیرانی ترکیه تأیید کرده است که وضعیت ۲۰ خدمه کشتی عادی است، اما دود غلیظی از اتاق موتورخانه مشاهده شده است.

‎این دومین حادثه مشابه در روز جمعه در دریای سیاه به شمار می‌رود.

پیش‌تر نیز نفت‌کش دیگری با پرچم گامبیا، به نام «کایروس»، در فاصله ۲۸ مایلی از سواحل ترکیه بر اثر عوامل خارجی دچار آتش‌سوزی شده بود

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی