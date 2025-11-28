حمله به یک نفتکش در نزدیکی سواحل ترکیه
به گزارش ایلنا، اداره کشتیرانی ترکیه اعلام کرد که نفتکش «فیرات» با پرچم گامبیا در دریای سیاه و در نزدیکی سواحل ترکیه هدف حمله قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، هیچیک از خدمه آسیب ندیدهاند، اما جزئیاتی درباره ماهیت حمله یا میزان خسارات اعلام نشده است.
این حادثه در فاصله ۳۵ مایلی از ساحل ترکیه رخ داده و پس از دریافت گزارش، تیمهای امداد و یک کشتی تجاری به محل اعزام شدهاند.
اداره کشتیرانی ترکیه تأیید کرده است که وضعیت ۲۰ خدمه کشتی عادی است، اما دود غلیظی از اتاق موتورخانه مشاهده شده است.
این دومین حادثه مشابه در روز جمعه در دریای سیاه به شمار میرود.
پیشتر نیز نفتکش دیگری با پرچم گامبیا، به نام «کایروس»، در فاصله ۲۸ مایلی از سواحل ترکیه بر اثر عوامل خارجی دچار آتشسوزی شده بود