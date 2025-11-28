اخبار ضد و نقیض درباره مرگ عمران خان

به گزارش ایلنا، در روزهای اخیر، وضعیت عمران خان، نخست‌وزیر سابق پاکستان به موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده و هشتگ «#عمران_کجاست» در پلتفرم «ایکس» ترند شده است. انتشار گسترده شایعاتی مبنی بر «کشته شدن» او در زندان و سکوت دولت بر ابهامات موجود افزوده است.

خبرگزاری رویترز گزارش داد وزارت کشور پاکستان پاسخی به درخواست آن برای توضیح درباره وضعیت عمران خان ارائه نکرده است.

یک مقام زندان در گفت‌وگو با این خبرگزاری مدعی شد که «نخست‌وزیر سابق در سلامت کامل است» و اطلاعی از هرگونه برنامه برای انتقال او به زندان دیگر ندارد.

عمران خان از اوت ۲۰۲۳ در زندان به سر می‌برد و دوران محکومیت ۱۴ ساله خود را به اتهام فساد می‌گذراند؛ اتهامی که او آن را ساختگی و بخشی از تلاش ارتش برای حذفش از صحنه سیاسی می‌داند. ارتش پاکستان این ادعا را رد کرده است.

ذوالفقار بخاری، سخنگوی حزب تحریک انصاف، اعلام کرد که از ۴ نوامبر اجازه ملاقات با عمران خان صادر نشده و هیچ توضیحی درباره علت آن ارائه نشده است.

بخاری در گفت‌وگو با رویترز افزود: «وضعیت جسمی او علت اصلی نگرانی ماست. ما نگران این هستیم که او به‌طور غیرقانونی در انزوا نگه داشته شده است.» او همچنین از دولت خواست فورا اجازه دهد خانواده عمران خان با وی دیدار کنند.

خانواده عمران خان و اعضای حزب در مقابل زندان راولپندی تجمع کرده و خواستار ملاقات با او شده‌اند. با این حال، به گفته بخاری، هیأتی از حزب که امروز برای دیدار با عمران خان به زندان مراجعه کرده بود، برای چندمین‌بار با مخالفت مقامات روبه‌رو شد.

طبق قوانین زندان، عمران خان دست‌کم یک‌بار در هفته حق ملاقات دارد، اما مقامات می‌توانند این ملاقات‌ها را متوقف کنند. حزب تحریک انصاف اعلام کرده که در هفته‌های اخیر بارها این حق از او سلب شده است.

رسانه‌های محلی نیز گزارش داده‌اند که ممکن است عمران خان ۷۳ ساله به زندانی با تدابیر امنیتی شدیدتر منتقل شود؛ اقدامی که می‌تواند دسترسی به او را از این هم دشوارتر کند.

انتهای پیام/