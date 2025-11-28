به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ارتش اوکراین، امروز- جمعه- اعلام کرد که مجموعه‌ای از حملات را علیه اهدافی در داخل خاک روسیه انجام داده که از جمله آن‌ها پالایشگاه نفت ساراتوف و پایگاه هوایی «ساکی» در شبه‌جزیره کریمه است که در اشغال روسیه قرار دارد.

ارتش اوکراین در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، مدعی شد این حملات موجب وقوع چندین انفجار و در پی آن بروز یک آتش‌سوزی گسترده در منطقه هدف شده است.

بر اساس این بیانیه، حملات یادشده همچنین مخازن سوخت و مواد روغنی در مناطق تحت کنترل روسیه در شرق اوکراین را هدف قرار داده و «با اهداف مشخص و در راستای مختل‌سازی خطوط تأمین حیاتی ارتش روسیه» انجام شده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که کی‌یف طی هفته‌های اخیر شدت عملیات خود علیه زیرساخت‌های انرژی و لجستیکی در داخل خاک روسیه را افزایش داده و تلاش دارد توان عملیاتی روسیه را در جبهه‌های شرق و جنوب تضعیف کند.

در ماه‌های گذشته نیز اوکراین چندین حمله مشابه علیه پالایشگاه‌ها و تأسیسات ذخیره سوخت در عمق خاک روسیه انجام داده، در حالی که مسکو به‌طور هم‌زمان حملات هوایی و موشکی علیه زیرساخت‌های انرژی و تأسیسات حیاتی اوکراین را ادامه می‌دهد.

