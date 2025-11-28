یورش نیروهای صهیونیست به شمال کرانه باختری

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، به گفته شاهدان عینی، نیروهای اسرائیلی امروز -جمعه- به عنوان بخشی از عملیات نظامی که اکنون وارد سومین روز خود شده است، به اردوگاه پناهندگان الفرع در استان طوباس در شمال کرانه باختری یورش بردند.

شاهدان عینی گفتند که پس از دو روز استقرار در اطراف اردوگاه، نیروهای اسرائیلی شروع به حملات گسترده به خانه‌های ساکنان کردند، در حالی که واحدهای پیاده نظام در کوچه‌ها و خیابان‌های اردوگاه مستقر بودند.

آنها توضیح دادند که این نیروها در میان استقرار سنگین نیروها که رفت و آمد ساکنان را محدود کرده و فضای متشنجی را در اردوگاه ایجاد کردند.

شاهدان همچنین خاطرنشان کردند که ارتش خانواده‌های فلسطینی را به زور از خانه‌هایشان در اردوگاه آواره کرده است.

انتهای پیام/