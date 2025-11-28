کشته شدن ۳ شهروند چینی در تاجیکستان

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سفارت چین در دوشنبه اعلام کرد که سه شهروند چینی در تاجیکستان در حمله مسلحانه در مرز این کشور آسیای مرکزی با افغانستان کشته شدند.

این سفارتخانه اعلام کرد که یک تبعه چینی دیگر نیز در این حمله که عصر چهارشنبه در استان ختلان در جنوب غربی تاجیکستان رخ داد، زخمی شده است و از شهروندان خود خواست تا منطقه مرزی را تخلیه کنند.

سفارت اشاره‌ای به اینکه چه کسی پشت این حمله بوده نکرد، اما اعلام کرد که چین از تاجیکستان خواسته است تا در این مورد تحقیق کند.

انتهای پیام/