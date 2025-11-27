روسیه کنترل یک شهر دیگر در دونتسک را به دست گرفت

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، وزارت دفاع روسیه، در گزارش روزانه خود اعلام کرد که نیروهای این کشور کنترل شهر «واسیوکوفکا» در جمهوری خلق دونستک را به دست گرفتند.

بر اساس گزارش وزارت دفاع روسیه، نیروهای این کشور با موفقیت درحال پیشروی به مناطق شمالی شهر «کراسنوارمیسک» (پوکروفسک) هستند.

در این گزارش همچنین اعلام شد که نیروهای اوکراینی در شبانه روز گذشته حدود ۱ هزار و ۳۴۰ سرباز را از دست داده‌اند.

