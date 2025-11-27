روسیه کنسولگری لهستان در ایرکوتسک را تعطیل کرد
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که در اقدامی تلافیجویانه، کنسولگری لهستان در ایرکوتسک تعطیل میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو تصمیم گرفته تا در اقدامی تلافیجویانه، کنسولگری لهستان در «ایرکوتسک» را از ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵ تعطیل کند.
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: «در ۲۷ نوامبر، وزارت خارجه روسیه، کریستوف کرایفسکی، سفیر لهستان در روسیه را احضار کرد تا تصمیم خود را در مورد تعطیلی کنسولگری لهستان در ایرکوتسک از ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵ به وی ابلاغ کند».
این وزارتخانه توضیح داد که این اقدام پاسخی به تصمیم لهستان برای لغو مجوز کنسولگری روسیه د ر«گدانسک»، درتاریخ ۲۳ دسامبر اجرا میشود، صورت گرفته است.