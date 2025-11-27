خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روسیه کنسولگری لهستان در ایرکوتسک را تعطیل کرد

روسیه کنسولگری لهستان در ایرکوتسک را تعطیل کرد
کد خبر : 1719798
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که در اقدامی تلافی‌جویانه، کنسولگری لهستان در ایرکوتسک تعطیل می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو تصمیم گرفته تا در اقدامی تلافی‌جویانه، کنسولگری لهستان در «ایرکوتسک» را از ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵ تعطیل کند.

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: «در ۲۷ نوامبر، وزارت خارجه روسیه، کریستوف کرایفسکی، سفیر لهستان در روسیه را احضار کرد تا تصمیم خود را در مورد تعطیلی کنسولگری لهستان در ایرکوتسک از ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵ به وی ابلاغ کند».

 این وزارتخانه توضیح داد که این اقدام پاسخی به تصمیم لهستان برای لغو مجوز کنسولگری روسیه د ر«گدانسک»، درتاریخ ۲۳ دسامبر اجرا می‌شود، صورت گرفته است.


 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات