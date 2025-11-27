خبرگزاری کار ایران
۱۱ کشته در پی برخورد قطار با کارگران در چین

۱۱ کشته در پی برخورد قطار با کارگران در چین
برخورد قطار با کارگران در چین، ۱۱ کشته بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، در بدترین حادثه ریلی چین در بیش از یک دهه گذشته، برخورد قطار با کارگران ۱۱ کشته بر جای گذاشت.

براساس گزارش، مقامات شهر «کونمینگ» در جنوب غربی چین اعلام کردند که امروز -پنجشنبه- یک قطار به گروهی از کارگران راه آهن برخورد کرد که منجر به کشته شدن ۱۱ نفر و مجروح شدن دو نفر شد.

مقامات اعلام کردند که این قطار که در حال آزمایش تجهیزات تشخیص زلزله بود، به کارگرانی که در بخش منحنی ریل در ایستگاه راه آهن شهر «لویانگ» بودند، برخورد کرد.

در این بیانیه افزوده شد که ایستگاه در استان «یوننان» خدمات عادی خود را از سر گرفته است و علت حادثه در حال بررسی است.


 

