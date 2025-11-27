خبرگزاری کار ایران
شمار جان‌باختگان آتش‌سوزی هنگ‌کنگ به دستکم ۵۵ نفر رسید

شمار جانباختگان آتش‌سوزی ‌در برج‌های مسکونی مجتمعی در هنگ‌کنگ به دستکم ۵۵ نفر رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، شمار جانباختگان آتش‌سوزی ‌در برج‌های مسکونی مجتمعی در هنگ‌کنگ به دستکم ۵۵ نفر رسید. 

بیش از ۲۷۰ نفر هنوز در پی این آتش‌سوزی مفقود هستند. 

روز گذشته -‌چهارشنبه- آتش‌سوزی هفت برج از هشت برج منطقه تای پو را در بر گرفت.

آتش‌سوزی در چهار برج تحت کنترل است و مقامات امیدوارند آتش‌سوزی‌های باقی‌مانده را تا عصر خاموش کنند.

این آتش‌سوزی پیش از این درجه پنج، جدی‌ترین درجه آتش‌سوزی در هنگ کنگ، طبقه‌بندی شده بود.

 

 

 

