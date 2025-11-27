خبرگزاری کار ایران
اسرائیل در مسیر صلح با سوریه نیست

وزیر جنگ اسرائیل، ‌اظهار داشت که این رژیم در مسیر صلح با سوریه نیست.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «یسرائیل کاتز»، وزیر جنگ اسرائیل، ‌اظهار داشت که این رژیم در مسیر صلح با سوریه نیست.

 کاتز در یک جلسه غیرعلنی این اظهارنظر را انجام داد. 

وزیر جنگ اسرائیل در یک بحث امنیتی غیرعلنی عنوان کرد که «نیروهایی در سوریه در حال بررسی حمله به شهرک‌های جولان هستند» و  توضیح داد که «اسرائیل، به عنوان بخشی از ملاحظات خود برای دفاع از مرزهای خود، سناریوی حمله به شمال خود را در نظر می‌گیرد.»

 

