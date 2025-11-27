به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده ‌اعلام کرد که پس از حمله به اعضای گارد ملی در نزدیکی کاخ سفید در واشنگتن دی سی، پردازش تمام درخواست‌های مهاجرت از اتباع افغانستان را به طور نامحدود به حالت تعلیق در می‌آورد.

این اداره در بیانیه‌ای که در پلتفرم ایکس منتشر شد، گفت: «از همین حالا، پردازش تمام درخواست‌های مهاجرت مربوط به اتباع افغانستان به طور نامحدود به حالت تعلیق در می‌آید تا بررسی بیشتر پروتکل‌های امنیتی و بررسی صلاحیت انجام شود.»

این اداره افزود که «حفاظت و ایمنی میهن و مردم آمریکا همچنان تنها تمرکز و ماموریت ما است.»

