پولیتیکو گزارش داد:

آمریکا پس از توافق صلح آماده ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین است

روزنامه پولیتیکو به نقل از منابع خود نوشت که ‌وزیر ‌خارجه آمریکا، به متحدان اروپایی خود گفته است که دولت این کشور می‌خواهد قبل از ارائه هرگونه تضمین امنیتی به اوکراین، به یک توافق صلح دست یابد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، روزنامه پولیتیکو به نقل از منابع خود نوشت که «مارکو روبیو»، وزیر ‌خارجه آمریکا، به متحدان اروپایی خود گفته است که دولت این کشور می‌خواهد قبل از ارائه هرگونه تضمین امنیتی به اوکراین، به یک توافق صلح دست یابد.

بنا به گزارش پولیتیکو، روبیو ‌در تماس تلفنی با مقامات اروپایی گفته است که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، پس از دستیابی به توافق صلح، آماده مذاکره در مورد تضمین‌های امنیتی برای کی‌یف خواهد بود.

علاوه بر این، روبیو پیشنهاد داده است که پس از این توافق، به مسائل دیگری مانند تمامیت ارضی اوکراین و دارایی‌های مسدود شده روسیه نیز پرداخته شود.

پولیتیکو به نقل از دو دیپلمات اروپایی نوشت: «روبیو ‌به همتایان اروپایی خود گفته است که ایالات متحده به عنوان یک میانجی منصفانه در مذاکرات دیده نمی‌شود، زیرا هم کمک‌های نظامی ایالات متحده را به اوکراین ارائه می‌دهد و هم تحریم‌هایی را علیه روسیه اعمال می‌کند.»

 

