وقوع زلزله ۶.۵ ریشتری در اندونزی
آژانس هواشناسی، اقلیمشناسی و ژئوفیزیک اندونزی گزارش داد که زمینلرزهای به بزرگی ۶.۵ ریشتر ساحل غربی استان سوماترای شمالی را لرزاند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، آژانس هواشناسی، اقلیمشناسی و ژئوفیزیک اندونزی گزارش داد که زمینلرزهای به بزرگی ۶.۵ ریشتر ساحل غربی استان سوماترای شمالی را لرزاند.
این آژانس اعلام کرد: «در تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۵۶ صبح (به وقت محلی)، زمینلرزهای به بزرگی ۶.۵ ریشتر در ساحل غربی سوماترای شمالی رخ داد و عمق آن ۱۰ کیلومتر بود.»
هیچ تلفات یا خسارتی گزارش نشده است. تاکنون هیچ هشدار سونامی صادر نشده است.