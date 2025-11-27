وقوع زلزله ۶.۵ ریشتری در اندونزی

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، آژانس هواشناسی، اقلیم‌شناسی و ژئوفیزیک اندونزی گزارش داد که زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۵ ریشتر ساحل غربی استان سوماترای شمالی را لرزاند.

این آژانس اعلام کرد: «در تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۵۶ صبح (به وقت محلی)، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۵ ریشتر در ساحل غربی سوماترای شمالی رخ داد و عمق آن ۱۰ کیلومتر بود.»

هیچ تلفات یا خسارتی گزارش نشده است. تاکنون هیچ هشدار سونامی صادر نشده است.

