خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وقوع زلزله ۶.۵ ریشتری در اندونزی

وقوع زلزله ۶.۵ ریشتری در اندونزی
کد خبر : 1719655
لینک کوتاه کپی شد.

آژانس هواشناسی، اقلیم‌شناسی و ژئوفیزیک اندونزی گزارش داد که زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۵ ریشتر ساحل غربی استان سوماترای شمالی را لرزاند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، آژانس هواشناسی، اقلیم‌شناسی و ژئوفیزیک اندونزی گزارش داد که زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۵ ریشتر ساحل غربی استان سوماترای شمالی را لرزاند.

این آژانس اعلام کرد: «در تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۵۶ صبح (به وقت محلی)، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۵ ریشتر در ساحل غربی سوماترای شمالی رخ داد و عمق آن ۱۰ کیلومتر بود.»

هیچ تلفات یا خسارتی گزارش نشده است. تاکنون هیچ هشدار سونامی صادر نشده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات