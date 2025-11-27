ارتش اشغالگر گوشیهای اندروید را برای مقامات ارشد ممنوع کرد
ارتش رژیم صهیونیستی پس از ارزیابی حمله هفتم اکتبر، محدودیتهای جدیدی برای استفاده از گوشیهای اندروید وضع کرد تا امنیت اطلاعات خود را تقویت کند.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد این نهاد نظامی محدودیتهای استفاده از گوشیهای همراه را برای مقامات ارشد خود تشدید کرده است. ارتش هدف از این اقدام را افزایش امنیت اطلاعات و کاهش خطر نفوذ به دستگاهها عنوان کرده و تأکید کرده که این تصمیم پس از تجربه حمله هفتم اکتبر اتخاذ شده است.
بر اساس این گزارش، پس از یک بازبینی داخلی، ارتش اشغالگر بر لزوم «تشدید بیسابقه» در نحوه استفاده مقامات ارشد از گوشیهای هوشمند و افزایش کنترل بر دستگاههای مورد استفاده در امور نظامی تأکید کرده است.
پیش از این، ارتش اسرائیل به افسران از رده سرهنگ به بالا تنها گوشیهای آیفون برای استفادههای کاری ارائه میکرد و از توزیع دستگاههای اندرویدی خودداری میکرد، زیرا اندروید «آسیبپذیری بیشتری در برابر نفوذ و نظارت» دارد. در مقابل، آیفونها به عنوان دستگاههایی «محافظتشدهتر در برابر حملات سایبری» معرفی شدهاند.
در تغییر جدید، این محدودیتها شامل افسران از رده سرهنگ دوم به بالا نیز میشود و صدها افسر دیگر را به فهرست ممنوعیت استفاده از گوشیهای اندرویدی اضافه میکند.