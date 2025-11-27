مادورو با شمشیر در دست: آماده دفاع از هر وجب سرزمین خود هستیم
رئیسجمهور ونزوئلا، در جمع هوادارانش در کاراکاس با پوشیدن لباس نظامی و بالا بردن شمشیر تأکید کرد که با هرگونه تلاش آمریکا برای سرنگونی دولتش مقابله خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، روز پنجشنبه در جریان تظاهرات هوادارانش در کاراکاس، در حالیکه لباس نظامی و استتار به تن داشت، با بالا بردن شمشیر خطاب به جمعیت گفت: «باید آماده باشیم تا از هر وجب از این سرزمین مبارک در برابر هر تهدید یا تجاوز امپریالیستی دفاع کنیم، فارغ از اینکه منبع آن از کجا باشد.»
تنشها میان ونزوئلا و آمریکا در پی عملیاتهای دریایی واشنگتن افزایش یافته است. از سپتامبر گذشته، آمریکا علیه کشتیهایی که مظنون به قاچاق مواد مخدر در آبهای بینالمللی بودند، عملیاتهایی انجام داده که در جریان آن بیش از ۸۰ نفر کشته شدهاند.
واشنگتن مدعی است که بسیاری از این کشتیها از ونزوئلا حرکت کردهاند، در حالی که مادورو این عملیاتها را تجاوز به حاکمیت کشورش توصیف کرده است.