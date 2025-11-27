به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا حمله مسلحانه به نیروهای گارد ملی در واشنگتن را «اقدامی تروریستی» خواند و دستور استقرار ۵۰۰ نیروی کمکی در پایتخت را صادر کرد.

فردی مسلح روز چهارشنبه در نزدیکی کاخ سفید به سوی اعضای گارد ملی آمریکا آتش گشود که در پی آن، دو نفر از نیروهای گارد به‌شدت زخمی شدند. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که این حمله به‌صورت «کمین» صورت گرفته و مهاجم نیز بر اثر تیراندازی مأموران مجروح شده است.

رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که مهاجم «رحمان‌الله لکنوال» شهروند ۲۹ ساله افغان است که در سال ۲۰۲۱ وارد ایالات متحده شده بود.

ترامپ با اشاره به این حادثه گفت که آمریکا باید در مورد تمامی افرادی که طی دوران ریاست‌جمهوری «جو بایدن» از افغانستان وارد کشور شده‌اند، بازنگری انجام دهد.

وی افزود که فرد مظنون به تیراندازی در واشنگتن نیز در سال ۲۰۲۱ از افغانستان وارد آمریکا شده بود.

ترامپ افزود: «حمله به نیروهای گارد ملی یک اقدام تروریستی و جنایتی علیه بشریت بود. ما تضمین می‌کنیم که عدالت درباره عامل این حمله اجرا شود».

رئیس‌جمهوری آمریکا این حمله را «بزرگ‌ترین تهدید علیه امنیت ملی» کشورش خواند و گفت: «این اقدام شنیع، حمله‌ای تروریستی و جنایتی علیه کل ایالات متحده است».

وی همچنین گفت که دولت سابق آمریکا اجازه ورود «۲۰ میلیون فرد ناشناس» از کشورهای مختلف بدون بررسی‌های لازم را داده است.

ترامپ ادامه داد: «ما این‌گونه حملات علیه قانون و نظم را از سوی افرادی که اساساً نباید در کشور ما باشند، تحمل نخواهیم کرد. آمریکا در برابر تروریسم عقب‌نشینی نمی‌کند و اجازه نمی‌دهد مأموریت شرافتمندانه نیروهای ما مختل شود».