مظنون به تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید، تبعه افغانستان است

به گزارش ایلنا به نقل از وال استریت ژورنال، یک مقام آمریکایی مسئول در دستگاه‌های مجری قانون، اعلام کرد که فرد مظنون به تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید، تبعه افغانستان بوده است.

برخی منابع نام این فرد را «رحمان‌الله لکنوال» ۲۹ ساله معرفی کرده‌اند.

وی در سال ۲۰۲۱ میلادی وارد آمریکا شده است.

در همین حال، «موریل باوزر» شهردار واشنگتن اعلام کرد که این تیراندازی «هدفمند» بوده است.

وضعیت جسمی دو نیروی گارد ملی که هدف تیراندازی قرار گرفته‌اند نیز وخیم اعلام شده است.