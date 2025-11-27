خبرگزاری کار ایران
حمله سایبری گسترده به ایستگاه‌های اتوبوس در سرزمین‌های اشغالی/ پخش پیام‌های ابوعبیده

کد خبر : 1719588
چندین شهر در سرزمین‌های اشغالی شامگاه چهارشنبه شاهد یک حمله سایبری کم‌سابقه بودند که طی آن گروهی از هکرها موفق شدند کنترل نمایشگرهای ایستگاه‌های اتوبوس را در دست بگیرند و پیام‌های صوتی سخنگوی گردان‌های قسام را پخش کنند.

به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، مهاجمان سایبری علاوه بر پخش سخنان ابوعبیده، سرودها و پیام‌های ملی‌گرایانه فلسطینی و همچنین صدای آژیر هشدار را روی نمایشگرهای عمومی منتشر کرده‌اند.

این اختلال سایبری نمایشگرهای حمل‌ونقل عمومی در شهرهای «اشدود»، «رَمات‌گان» و «مودیعین» را هدف قرار داد و رهگذران با پخش ناگهانی فایل‌های صوتی عربی‌زبان و سرودهای مقاومت غافلگیر شدند.

وزارت حمل‌ونقل رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که تحقیقات درباره منشأ این حمله آغاز شده است.

گزارش‌ها حاکی است که این حمله احتمالا از طریق نفوذ به سامانه نمایشگرهای شرکت «اوربان دیجیتال» که پیش‌تر نیز هدف حملات مشابه قرار گرفته بود، صورت گرفته است. 

انتشار پیام‌های عربی و سرودهای مقاومت در فضاهای عمومی، در شرایطی که اسرائیل همچنان تحت تأثیر فضای امنیتی پس از رویدادهای هفتم اکتبر قرار دارد، موجب نگرانی و سردرگمی صهیونیست‌ها شده است.

