چندین شهر در سرزمین‌های اشغالی شامگاه چهارشنبه شاهد یک حمله سایبری کم‌سابقه بودند که طی آن گروهی از هکرها موفق شدند کنترل نمایشگرهای ایستگاه‌های اتوبوس را در دست بگیرند و پیام‌های صوتی «ابوعبیده»، سخنگوی گردان‌های قسام را پخش کنند.

به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، مهاجمان سایبری علاوه بر پخش سخنان ابوعبیده، سرودها و پیام‌های ملی‌گرایانه فلسطینی و همچنین صدای آژیر هشدار را روی نمایشگرهای عمومی منتشر کرده‌اند.

این اختلال سایبری نمایشگرهای حمل‌ونقل عمومی در شهرهای «اشدود»، «رَمات‌گان» و «مودیعین» را هدف قرار داد و رهگذران با پخش ناگهانی فایل‌های صوتی عربی‌زبان و سرودهای مقاومت غافلگیر شدند.

وزارت حمل‌ونقل رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که تحقیقات درباره منشأ این حمله آغاز شده است.

گزارش‌ها حاکی است که این حمله احتمالا از طریق نفوذ به سامانه نمایشگرهای شرکت «اوربان دیجیتال» که پیش‌تر نیز هدف حملات مشابه قرار گرفته بود، صورت گرفته است.

انتشار پیام‌های عربی و سرودهای مقاومت در فضاهای عمومی، در شرایطی که اسرائیل همچنان تحت تأثیر فضای امنیتی پس از رویدادهای هفتم اکتبر قرار دارد، موجب نگرانی و سردرگمی صهیونیست‌ها شده است.

