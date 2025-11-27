خبرگزاری کار ایران
مدیر اجرایی صنایع هوایی رژیم صهیونیستی:

بزرگ‌ترین شگفتی اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه، شجاعت ایرانی‌ها بود

کد خبر : 1719571
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر اجرایی صنایع هوایی رژیم صهیونیستی، با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، گفت که بزرگ‌ترین شگفتی اسرائیل در جریان این نبرد، شجاعت ایرانی‌ها بود.

به گزارش ایلنا، «بوعز لیوی» مدیر اجرایی صنایع هوایی رژیم صهیونیستی، با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، گفت که بزرگ‌ترین شگفتی اسرائیل در جریان این نبرد، شجاعت ایرانی‌ها بود. 

لیوی که در کنفرانس «دفاع هوایی و موشکی اسرائیل ۲۰۲۵» در تل‌آویو درباره رویارویی اسرائیل و ایران صحبت می‌کرد، افزود: «بزرگ‌ترین شگفتی اسرائیل در این مواجهه، نه فناوری، بلکه جرأت ایرانی‌ها بود. ما هرگز فکر نمی‌کردیم کسی جرأت پرتاب این حجم عظیم از موشک‌ها به قلب اسرائیل را داشته باشد».

وی افزود: «ما اولین کشوری بودیم که همزمان با چنین حجم از حملات موشکی مواجه شدیم. ایرانی‌ها در این زمینه پیشرفت کردند و واضح است که جنگ موشکی آینده با بارش سنگینی از موشک‌ها همراه خواهد بود و پاسخ باید نظام‌مند و جامع باشد».

لیوی ادامه داد که این موضوع در اختیار وزارت جنگ اسرائیل است و شامل چندین سطح برای مقابله با تهدیدات آینده می‌شود. 

 

