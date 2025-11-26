روایت وزارت خارجه فرانسه از دیدار عراقچی و بارو در پاریس

به گزارش ایلنا، وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که «ژان نوئل بارو» وزیر خارجه این کشور، امروز -چهارشنبه- در پاریس با «عباس عراقچی» همتای ایرانی خود دیدار کرده و برنامه هسته‌ای ایران محور رایزنی‌های دوجانبه بوده است.

در بیانیه وزارت خارجه فرانسه بدون اشاره به بدعهدی‌ها و رویکردهای سیاسی طرف غربی آمده است که بارو در این گفت‌وگو «نگرانی عمیق فرانسه و شرکای اروپایی‌اش را نسبت به مسیر برنامه هسته‌ای ایران ابراز کرده است».

بر اساس این گزارش، بارو از ایران خواسته است بار دیگر به میز مذاکرات بازگردد تا امکان دستیابی به توافقی پایدار و قابل اتکا که تضمین کند ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت، فراهم شود.

وی همچنین در موضعی فرافکنانه، از ایران خواسته است به تعهدات پادمانی خود بازگردد و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد.

