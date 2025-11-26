خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تحلیلگر صهیونیست:

انتظار برای خلع سلاح حزب‌الله توسط ارتش لبنان، «توهمی خطرناک» است

انتظار برای خلع سلاح حزب‌الله توسط ارتش لبنان، «توهمی خطرناک» است
کد خبر : 1719525
لینک کوتاه کپی شد.

مؤسسه صهیونیستی «الما» در تحلیلی تازه، برآوردهای خود درباره تعداد موشک‌های باقی‌مانده نزد حزب‌الله لبنان پس از تحولات سال ۲۰۲۴ را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از معاریو، «یعقوب لابین» از مؤسسه صهیونیستی «الما» در تحلیلی تازه، برآوردهای خود درباره تعداد موشک‌های باقی‌مانده نزد حزب‌الله لبنان پس از تحولات سال ۲۰۲۴ را منتشر کرد. 

در این گزارش، با استناد به داده‌های ارائه شده، آمده است که حزب‌الله همچنان بین ۱۵ تا ۲۰ هزار موشک و راکت در اختیار دارد و این شامل مهمات دقیق نیز می‌شود.

لابین همچنین توضیح داد که پس از حمله اسرائیل به مؤسسهٔ «القرض الحسن» وابسته به حزب‌الله در اکتبر ۲۰۲۴، این گروه خیلی زود اقدام به بازسازی و بازگشایی شعب آن کرد؛ روندی که تا ماه می ۲۰۲۵ تکمیل شد و با هدف ایجاد حس ثبات و امنیت اقتصادی برای جامعهٔ حامی حزب‌الله انجام گرفت.

در ادامه آمده است که حزب‌الله مرکز ثقل لجستیکی خود را به شمال، در منطقه بقاع، منتقل کرده و با بهره‌گیری از تونل‌ها و تولید داخلی در تلاش است وابستگی‌اش به مسیرهای تأمین خارجی را کاهش دهد.

وی انتظار برای خلع سلاح حزب‌الله توسط ارتش لبنان را «توهمی خطرناک» توصیف کرد و افزود که «هیچ امکان واقع‌بینانه‌ای وجود ندارد که ارتش لبنان بتواند حزب‌الله را به چالش بکشد».

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات