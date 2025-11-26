به گزارش ایلنا به نقل از معاریو، «یعقوب لابین» از مؤسسه صهیونیستی «الما» در تحلیلی تازه، برآوردهای خود درباره تعداد موشک‌های باقی‌مانده نزد حزب‌الله لبنان پس از تحولات سال ۲۰۲۴ را منتشر کرد.

در این گزارش، با استناد به داده‌های ارائه شده، آمده است که حزب‌الله همچنان بین ۱۵ تا ۲۰ هزار موشک و راکت در اختیار دارد و این شامل مهمات دقیق نیز می‌شود.

لابین همچنین توضیح داد که پس از حمله اسرائیل به مؤسسهٔ «القرض الحسن» وابسته به حزب‌الله در اکتبر ۲۰۲۴، این گروه خیلی زود اقدام به بازسازی و بازگشایی شعب آن کرد؛ روندی که تا ماه می ۲۰۲۵ تکمیل شد و با هدف ایجاد حس ثبات و امنیت اقتصادی برای جامعهٔ حامی حزب‌الله انجام گرفت.

در ادامه آمده است که حزب‌الله مرکز ثقل لجستیکی خود را به شمال، در منطقه بقاع، منتقل کرده و با بهره‌گیری از تونل‌ها و تولید داخلی در تلاش است وابستگی‌اش به مسیرهای تأمین خارجی را کاهش دهد.

وی انتظار برای خلع سلاح حزب‌الله توسط ارتش لبنان را «توهمی خطرناک» توصیف کرد و افزود که «هیچ امکان واقع‌بینانه‌ای وجود ندارد که ارتش لبنان بتواند حزب‌الله را به چالش بکشد».

