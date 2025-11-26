خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهادت یک نیروی حشدالشعبی در استان الانبار

شهادت یک نیروی حشدالشعبی در استان الانبار
کد خبر : 1719520
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان حشد الشعبی عراق طی بیانیه‌ای از شهادت یکی از نیروهای خود بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در استان الانبار خبر داد.

به گزارش ایلنا، سازمان حشد الشعبی عراق طی بیانیه‌ای از شهادت یکی از نیروهای خود بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در استان الانبار خبر داد.

بر اساس این گزارش، «جمعه احمد الجغیفی» در جریان انجام مأموریت در صحرای الجزیره در استان الانبار بر اثر انفجار یک بمب به شهادت رسید. 

در بیانیه این سازمان آمده است: «با نهایت افتخار، شهادت جمعه احمد الجغیفی را که در حین انجام وظیفه به شهادت رسید، اعلام می‌کنیم».

طبق اعلام حشد الشعبی، این انفجار یک یگان عملیاتی را در منطقه هدف قرار داده است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات