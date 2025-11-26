شهادت یک نیروی حشدالشعبی در استان الانبار

به گزارش ایلنا، سازمان حشد الشعبی عراق طی بیانیه‌ای از شهادت یکی از نیروهای خود بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در استان الانبار خبر داد.

بر اساس این گزارش، «جمعه احمد الجغیفی» در جریان انجام مأموریت در صحرای الجزیره در استان الانبار بر اثر انفجار یک بمب به شهادت رسید.

در بیانیه این سازمان آمده است: «با نهایت افتخار، شهادت جمعه احمد الجغیفی را که در حین انجام وظیفه به شهادت رسید، اعلام می‌کنیم».

طبق اعلام حشد الشعبی، این انفجار یک یگان عملیاتی را در منطقه هدف قرار داده است.

