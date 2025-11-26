پیشروی نیروهای صهیونیست در قنیطره
منابع محلی در سوریه گزارش دادند که یک گشت وابسته به نیروهای اشغالگر اسرائیل امروز -چهارشنبه- با پنج دستگاه تجهیزات نظامی در میان روستاهای «القحطانیه» و «أم العظام» در ریف القنیطره پیشروی کرده و یک ایست بازرسی موقت برپا کرده است.
به گفته این منابع، نیروهای اسرائیلی همزمان اقدام به نصب یک دروازه جدید در بخشهایی از حصار مرزی مشرف به جولان اشغالی کردهاند؛ اقدامی که به گفته ساکنان منطقه طی هفتههای اخیر بهصورت مرحلهای در چند نقطه تکرار شده است