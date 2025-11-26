به گزارش ایلنا به نقل از ارم نیوز، عصر چهارشنبه، یکی از یگان‌های ارتش گینه بیسائو، عمرو سیسوکو امبالو، رئیس‌جمهور این کشور را در دفترش در داخل کاخ ریاست‌جمهوری دستگیر کرد تا به حکومت مردی که چند ساعت قبل خود را برنده دوره جدید اعلام کرده بود، پایان دهد.

همچنین رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند رئیس‌جمهور گینه بیسائو همزمان با صدای تیراندازی در اطراف کاخ ریاست‌جمهوری اعلام کرد در قالب یک کودتا تحت فرماندهی رئیس ستاد کل ارتش بازداشت شده است.

رئیس‌جمهور گینه بیسائو تأکید کرد در جریان این کودتا که به ادعای او توسط رئیس ستاد ارتش ترتیب داده شده بود، هیچ خشونتی علیه او صورت نگرفته است.

در همین حال مجله Jeune Afrique گزارش داد ارتش در این کشور آفریقایی که روز یکشنبه شاهد انتخابات ریاست جمهوری جنجالی بود، کودتا کرده است.

به نوشته این مجله فرانسوی که به طور تخصصی در امور آفریقا فعالیت می کند، ژنرال بیاگ نانتان، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، ژنرال مامادو توری، معاون رئیس ستاد کل و بوشه کاندی، وزیر کشور، بعدا دستگیر شدند.

کودتا در گینه بیسائو پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست‌جمهوری و در پی آن رخ داد که رئیس‌جمهور اعلام کرد، ۶۵ درصد آرا را خودش به دست آورده است.