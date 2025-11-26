به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، تأیید کرد که کشورش قصد ندارد خرید گاز از روسیه را متوقف کند و مسکو را به عنوان یک تأمین‌کننده انرژی قابل اعتماد توصیف کرد.

وی گفت: «ما از دهه ۱۹۸۰ از روسیه گاز می‌خریم. مسکو همیشه یک تأمین‌کننده گاز قابل اعتماد بوده و خواهد ماند.»

این وزیر ترکیه افزود که محموله‌های روسیه بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از نیازهای گاز ترکیه را تأمین می‌کند و تأکید کرد که هیچ دلیلی برای نگرانی وجود ندارد و ترکیه به خرید گاز از روسیه ادامه خواهد داد.

