عملیات گسترده اشغالگران صهیونیست در شمال کرانه باختری اشغالی

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نیروهای رژیم صهیونیستی امروز -چهارشنبه- عملیاتی را در شمال کرانه باختری با هدف شهر طوباس، آغاز کردند.

«احمد الاسعد»، فرماندار طوباس، در گفت‌وگو با خبر گزاری رویترز گفت که نیروهای اشغالگر با پشتیبانی یک هلیکوپتر که آتش گشوده بود، شهر را محاصره کرده و در چندین محله مواضعی را مستقر کرده‌اند.

وی اظهار داشت: «به نظر می‌رسد این تهاجم طولانی باشد، نیروهای اشغالگر مردم را از خانه‌هایشان بیرون راندند، پشت بام ساختمان‌ها را تصرف کرده و در حال دستگیری هستند».

الاسعد افزود که نیروهای اشغالگر اسرائیلی به کسانی که مجبور به ترک خانه‌هایشان شده‌اند دستور دادند که تا پایان عملیات که او پیش‌بینی می‌کند چند روز طول بکشد، باز نگردند.

انتهای پیام/