به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، در پی وقوع آتش‌سوزی بزرگی در یک مجتمع مسکونی در هنگ کنگ، امروز -چهارشنبه- دست‌کم ۴ نفر، از جمله یک آتش‌نشان، جان خود را از دست دادند و ۳ نفر دیگر زخمی شدند.

خبرگزاری هنگ کنگ فری پرس گزارش داد که ۲ تن از مجروحان در وضعیت بحرانی قرار دارند و نفر سوم در وضعیت پایدار قرار دارد.

به گزارش روزنامه «ساوث چاینا مورنینگ پست»، شعله‌های آتش به سرعت از داربست‌های بامبو در این مجتمع به حداقل سه بلوک از آن در محله «تای پو» گسترش یافت.

