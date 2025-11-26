خبرگزاری کار ایران
رویترز: اوجالان خودش تصمیم منحل شدن پ.ک.ک را گرفته است

کد خبر : 1719342
رویترز طی گزارشی خبر داد که رئیس حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در تلاش‌ها برای صلح با دولت ترکیه نقشی کلیدی و حیاتی داشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «عبدالله اوجالان» بعد از گذشت ۲۶ سال حبس در زندان ترکیه، برای پایان دادن به اقدامات چهل‌ساله حزب کارگران کردستان، در تلاش است تا نقشی کلیدی برای خود دست و پا کند.

در رویدادی که یک سال پیش غیرقابل تصور بود، سه قانونگذار ترکی روز دوشنبه با اوجالان دیدار کردند تا پس از اعلام خلع سلاح و انحلال پ.ک.ک در ماه مه، روند صلح را پیش ببرند.

در ماه ژوئیه، پ.ک.ک به طور نمادین تسلیحات خود را آتش زد و ماه گذشته میلادی نیز اعلام کرد که به عنوان بخشی از روند خلع سلاح، جنگجویان خود را از ترکیه خارج می‌کند. 

گفتنی است که از زمان آغاز این روند، حملات پ.ک.ک متوقف شده است.

اما پس از درگیری که بیش از ۴۰هزار قربانی برجای گذاشته، هنوز مسیر دشواری برای تکمیل روند وجود دارد و اقتدار پایدار اوجلان بر پ.ک.ک تضمین می‌کند که مشارکت او حیاتی است.

 تماس تصویری میان اوجلان و چهره‌های ارشد پ.ک.ک در ماه مه -پس از آنکه او از پ.ک.ک خواست منحل شود و پیش از تشکیل جلسه کنگره‌ای که به پیشبرد این طرح رای داد- بینشی درمورد اقدام متعادل‌کننده و میزان نفوذ اوجالان در پ.ک.ک ارائه می‌دهد.

در متن تماس تصویری که رویترز از یک منبع نزدیک به این روند به دست آورده، اوجالان گفت که خودش این تصمیم را گرفته که از پ.ک.ک بخواهد منحل شود.

