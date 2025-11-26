خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پوتین:

تحکیم روابط متحدانه با قرقیزستان ادامه می‌یابد

تحکیم روابط متحدانه با قرقیزستان ادامه می‌یابد
کد خبر : 1719296
لینک کوتاه کپی شد.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که توسعه و تحکمیم روابط متحدانه با قرقیزستان ادامه می‌یابد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، در دیدار با «صدر جپاروف»، همتای قرقیزستانی خود، گفت که روسیه و قرقیزستان روابط متحدانه و مشارکت استراتژیک خود را با موفقیت حفظ می‌کنند.

رئیس جمهور روسیه که در حال حاضر در بی شک در حال بازدید رسمی است، گفت: «روابط همکاری‌ها و اتحاد استراتژیک روسیه و قرقیزستان بر اساس احترام متقابل و در نظر گرفتن منافع یکدیگر، در چهارچوب پیمان اساسی دوستی و همکاری، با موفقیت در حال پیشرفت است».

پوتین همچنین از قرقیزستان به دلیل اقداماتش به عنوان ریاست سازمان پیمان امنیت جمعی تقدیر کرد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات