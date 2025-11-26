به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، در دیدار با «صدر جپاروف»، همتای قرقیزستانی خود، گفت که روسیه و قرقیزستان روابط متحدانه و مشارکت استراتژیک خود را با موفقیت حفظ می‌کنند.

رئیس جمهور روسیه که در حال حاضر در بی شک در حال بازدید رسمی است، گفت: «روابط همکاری‌ها و اتحاد استراتژیک روسیه و قرقیزستان بر اساس احترام متقابل و در نظر گرفتن منافع یکدیگر، در چهارچوب پیمان اساسی دوستی و همکاری، با موفقیت در حال پیشرفت است».

پوتین همچنین از قرقیزستان به دلیل اقداماتش به عنوان ریاست سازمان پیمان امنیت جمعی تقدیر کرد.

