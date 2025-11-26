خبرگزاری کار ایران
وزیر خارجه مصر: قاهره مشتاق حمایت برادرانه از لبنان است

وزیر خارجه مصر گفت که اولویت دائمی سیاست خارجی مصر حفظ استقلال لبنان است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپونتیک، «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر، روز گذشته -سه‌شنبه- در بیروت، پایتخت لبنان، با تعدادی از اعضای پارلمان لبنان دیدار کرد.

به گزارش وب‌سایت وزارت خارجه مصر، عبدالعاطی در این دیدار بر موضع ثابت مصر در قبال لبنان تاکید و گفت: «قاهره مشتاق حمایت برادرانه از لبنان و نهاد‌های ملی آن برای حفظ ثبات و وحدت‌ ملی آن است.»

وی افزود:«مصر، لبنان را به عنوان یک ستون اساسی در سیستم امنیت و ثبات منطقه‌ای می‌بیند.» و تاکید کرد که:«حفظ حاکمیت و استقلال لبنان یک تصمیم ملی و اولویت دائمی سیاست خارجی مصر است.»


 

