وزیر خارجه مصر: قاهره مشتاق حمایت برادرانه از لبنان است

به گزارش ایلنا به نقل از اسپونتیک، «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر، روز گذشته -سه‌شنبه- در بیروت، پایتخت لبنان، با تعدادی از اعضای پارلمان لبنان دیدار کرد.

به گزارش وب‌سایت وزارت خارجه مصر، عبدالعاطی در این دیدار بر موضع ثابت مصر در قبال لبنان تاکید و گفت: «قاهره مشتاق حمایت برادرانه از لبنان و نهاد‌های ملی آن برای حفظ ثبات و وحدت‌ ملی آن است.»

وی افزود:«مصر، لبنان را به عنوان یک ستون اساسی در سیستم امنیت و ثبات منطقه‌ای می‌بیند.» و تاکید کرد که:«حفظ حاکمیت و استقلال لبنان یک تصمیم ملی و اولویت دائمی سیاست خارجی مصر است.»





