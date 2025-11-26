آمار شهدای زن به ۳۳هزار تن رسید

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین روزگذشته -سه‌شنبه- اعلام کرد که در طی دوسال گذشته ۳۳هزار زن و دختر در سرزمین‌های فلسطینی در نتیجه خشونت‌های رژیم‌ صهیونیستی شهید شده‌اند، اقداماتی از که از جمله شدیدترین اشکال تبعیض و آزار و اذیت علیه زنان در دنیای مدرن است.

این مطلب در بیانیه‌ای که توسط این وزارتخانه به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، که هرساله در ۲۵ نوامبر برگزار می‌شود، منتشر شده است.

در طول دو سال گذشته، رژیم صهیونیستی نسل‌کشی‌ای را در غزه آغاز کرده که با آتش‌بس در اکتبر ۲۰۲۵ پایان یافت. این در حالی است که رژیم صهیونیستی همزمان تجاوز خود را علیه کرانه باختری تشدید کرده است و باعث شهادت ده‌ها هزار فلسطینی شده است.

انتهای پیام/