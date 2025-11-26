خبرگزاری کار ایران
کد خبر : 1719181
دستیار رئیس جمهور روسیه گفت‌ که اغلب با فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا گفت‌وگو می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «یوری اوشاکوف»، دستیار رئیس جمهور روسیه، گفته است که او اغلب با «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده، گفت‌وگو می‌کند اما هرگز در مورد محتوای آنها اظهار نظر نمی‌کند.

اوشاکوف  در پاسخ به درخواست اظهار نظر در مورد گزارش‌های رسانه‌ای که ادعا می‌شود حاوی متن گفت‌وگوهای او با ویتکاف و «کیریل دمیتریف»، فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه است، گفت: «من اغلب با ویتکلف  صحبت می‌کنم. با این حال، در مورد محتوای مکالمات اظهار نظر نمی‌کنم».

اوشاکوف افزود: «در مورد دمیتریف؟ من می‌توانم با شما یا هر کس دیگری تلفنی صحبت کنم».

دستیار رئیس جمهور روسیه افزود: «من در مورد اصل گفت‌وگوها اظهار نظر نمی‌کنم زیرا محرمانه هستند. هیچ کس نباید در مورد چنین چیزهایی اظهار نظر کند».

پیش از این، بلومبرگ متن ادعایی گفت‌وگوهای اوشاکوف با ویتکاف و دمیتریف را منتشر کرده و ادعا کرده بود که آنها به ترتیب در ۱۴ و ۲۹ اکتبر انجام شده‌اند.

 

