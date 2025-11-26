خبرگزاری کار ایران
کد خبر : 1719175
دستیار رئیس جمهور روسیه، اعلام کرد که‌ فرستاده ویژه ‌رئیس جمهور آمریکا، هفته آینده در رأس هیئتی از مقامات دولت آمریکا به مسکو سفر خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «یوری اوشاکوف»، دستیار رئیس جمهور روسیه، اعلام کرد که «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه ‌رئیس جمهور آمریکا، هفته آینده در رأس هیئتی از مقامات دولت آمریکا به مسکو سفر خواهد کرد.

وی افزود: «ویتکاف هفته آینده به همراه تعدادی از نمایندگان دولت آمریکا که درگیر مسئله اوکراین هستند، وارد مسکو خواهد شد.»

شایان ذکر است که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرده است که «تا زمانی که توافقی برای پایان جنگ حاصل نشود»، با «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه و «ولودیمیر زلنسکی»،‌همتای اوکراینی خود دیدار نخواهد کرد.

 

