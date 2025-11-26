خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در سایه مذاکرات صلح؛ روسیه جبهه‌های جنگ در اوکراین را شعله‌ورتر کرد

در سایه مذاکرات صلح؛ روسیه جبهه‌های جنگ در اوکراین را شعله‌ورتر کرد
کد خبر : 1719164
لینک کوتاه کپی شد.

در حالی که مذاکرات صلح بین آمریکا، اوکراین و چند کشور اروپایی در ژنو جریان دارد، ارتش روسیه حملات گسترده‌ای را به استان‌های خرسون، زاپوروژیا و خارکیف در جنوب و شرق اوکراین آغاز کرده و جبهه‌ها را بار دیگر شعله‌ور کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقام‌های اوکراین امروز (چهارشنبه) اعلام کردند که استان‌های خرسون، زاپوروژیا و خارکیف در جنوب و شرق این کشور زیر آتش سنگین و گسترده روسیه قرار گرفته‌اند. این رویدادها در حالی رخ می‌دهد که همزمان در ژنو، آمریکا، اوکراین و چند کشور اروپایی در حال گفت‌وگو درباره طرح صلح پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای پایان‌دادن به جنگ هستند.

در مقابل، وزارت دفاع روسیه امروز اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور ۳۳ پهپاد اوکراینی از نوع بال‌ثابت را در طول شب گذشته بر فراز دریای سیاه و چند استان روسیه سرنگون کرده‌اند.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «سامانه‌های هشدار و پدافند هوایی طی شب گذشته ۳۳ پهپاد اوکراینی را منهدم کردند؛ از جمله ۱۳ پهپاد بر فراز بلگورود، ۱۰ پهپاد بر فراز ورونژ، چهار پهپاد در لیپتسک، یک پهپاد در بریانسک و پنج پهپاد بر فراز دریای سیاه.»

در تحول دیگری، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از فرستاده ویژه خود، استیو ویتکاف، خواسته است به مسکو سفر کند تا درباره آنچه «چند موضوع اختلاف باقی‌مانده» برای نهایی‌شدن توافق با ولادیمیر پوتین درباره جنگ اوکراین خوانده، گفت‌وگو کند.

ترامپ شامگاه سه‌شنبه تأکید کرده بود که توافق برای حل بحران اوکراین بسیار نزدیک شده، با این حال اذعان کرد که این موضوع «آسان نیست».

او در سخنرانی‌اش در کاخ سفید گفت: «این کار آسانی نیست. اما نمی‌دانم، فکر می‌کنم موفق می‌شویم.» او به جنگی اشاره کرد که وارد سال چهارم خود شده و افزود: «فکر می‌کنم بسیار به توافق نزدیک شده‌ایم. پیشتر تصور می‌کردم این کار سریع‌تر قابل انجام باشد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات