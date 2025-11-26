در سایه مذاکرات صلح؛ روسیه جبهههای جنگ در اوکراین را شعلهورتر کرد
در حالی که مذاکرات صلح بین آمریکا، اوکراین و چند کشور اروپایی در ژنو جریان دارد، ارتش روسیه حملات گستردهای را به استانهای خرسون، زاپوروژیا و خارکیف در جنوب و شرق اوکراین آغاز کرده و جبههها را بار دیگر شعلهور کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامهای اوکراین امروز (چهارشنبه) اعلام کردند که استانهای خرسون، زاپوروژیا و خارکیف در جنوب و شرق این کشور زیر آتش سنگین و گسترده روسیه قرار گرفتهاند. این رویدادها در حالی رخ میدهد که همزمان در ژنو، آمریکا، اوکراین و چند کشور اروپایی در حال گفتوگو درباره طرح صلح پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای پایاندادن به جنگ هستند.
در مقابل، وزارت دفاع روسیه امروز اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور ۳۳ پهپاد اوکراینی از نوع بالثابت را در طول شب گذشته بر فراز دریای سیاه و چند استان روسیه سرنگون کردهاند.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «سامانههای هشدار و پدافند هوایی طی شب گذشته ۳۳ پهپاد اوکراینی را منهدم کردند؛ از جمله ۱۳ پهپاد بر فراز بلگورود، ۱۰ پهپاد بر فراز ورونژ، چهار پهپاد در لیپتسک، یک پهپاد در بریانسک و پنج پهپاد بر فراز دریای سیاه.»
در تحول دیگری، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا از فرستاده ویژه خود، استیو ویتکاف، خواسته است به مسکو سفر کند تا درباره آنچه «چند موضوع اختلاف باقیمانده» برای نهاییشدن توافق با ولادیمیر پوتین درباره جنگ اوکراین خوانده، گفتوگو کند.
ترامپ شامگاه سهشنبه تأکید کرده بود که توافق برای حل بحران اوکراین بسیار نزدیک شده، با این حال اذعان کرد که این موضوع «آسان نیست».
او در سخنرانیاش در کاخ سفید گفت: «این کار آسانی نیست. اما نمیدانم، فکر میکنم موفق میشویم.» او به جنگی اشاره کرد که وارد سال چهارم خود شده و افزود: «فکر میکنم بسیار به توافق نزدیک شدهایم. پیشتر تصور میکردم این کار سریعتر قابل انجام باشد.»