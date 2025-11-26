خبرگزاری کار ایران
۱۶ کشته و مفقود در پی سیل و رانش زمین در اندونزی

کد خبر : 1719121
جاری شدن سیل و رانش زمین در برخی مناطق اندونزی، ۱۰ کشته و ۶ مفقود بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، پلیس اندونزی امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که به دنبال بارش شدید باران و جاری شدن سیل و همچنین رانش زمین در جزیره «سوماترا» در این کشور، دست کم ۱۰ تن جان باخته ۶ نفر دیگر مفقود هستند.

پلیس ملی اندونزی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «پس از بارش باران‌های موسمی هفته گذشته که باعث طغیان رودخانه‌ها و ریختن گل و لای، سنگ و درختان در روستاهای کوهستانی و ویرانی گسترده شد، تیم‌های امداد و نجات در تلاش برای رسیدن به مناطق آسیب‌دیده در شش منطقه استان سوماترای شمالی هستند».

در این بیانیه افزوده شد که تیم‌های امداد و نجات پنج جسد و سه مجروح را در شهر «سیبولگا» که بیشترین آسیب را دیده است، پیدا کرده‌اند و در حال جستجوی چهار روستایی دیگر مفقودی آنها گزارش شده هستند.

در مناطق اطراف، رانش زمین چندین خانه را ویران کرد و منجر به مرگ تمامی افراد یک خانواده چهار نفره شد.

سیل همچنین حدود ۲هزار خانه و ساختمان را در منطقه مرکزی «تابانولی» به زیر آب برد.

 

 

