۱۶ کشته و مفقود در پی سیل و رانش زمین در اندونزی
جاری شدن سیل و رانش زمین در برخی مناطق اندونزی، ۱۰ کشته و ۶ مفقود بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، پلیس اندونزی امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که به دنبال بارش شدید باران و جاری شدن سیل و همچنین رانش زمین در جزیره «سوماترا» در این کشور، دست کم ۱۰ تن جان باخته ۶ نفر دیگر مفقود هستند.
پلیس ملی اندونزی در بیانیهای اعلام کرد: «پس از بارش بارانهای موسمی هفته گذشته که باعث طغیان رودخانهها و ریختن گل و لای، سنگ و درختان در روستاهای کوهستانی و ویرانی گسترده شد، تیمهای امداد و نجات در تلاش برای رسیدن به مناطق آسیبدیده در شش منطقه استان سوماترای شمالی هستند».
در این بیانیه افزوده شد که تیمهای امداد و نجات پنج جسد و سه مجروح را در شهر «سیبولگا» که بیشترین آسیب را دیده است، پیدا کردهاند و در حال جستجوی چهار روستایی دیگر مفقودی آنها گزارش شده هستند.
در مناطق اطراف، رانش زمین چندین خانه را ویران کرد و منجر به مرگ تمامی افراد یک خانواده چهار نفره شد.
سیل همچنین حدود ۲هزار خانه و ساختمان را در منطقه مرکزی «تابانولی» به زیر آب برد.