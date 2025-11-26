بودجه ۴۰ میلیارد دلاری تایوان برای خرید تسلیحات دفاعی
تایوان بودجه ۴۰میلیارد دلاری برای خرید تسلیحات نظامی که به تقویت دفاع این جزیره کمک میکند، اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، به دنبال فشار ایالات متحده بر تایوان به جهت افزایش هزینههای دفاعی، «لای چینگ-ته»، رئیس جمهور این کشور امروز -چهارشنبه- از بودجه ویژه ۴۰ میلیارد دلاری برای خرید تسلیحات، از جمله ساخت گنبد تایوان، یک سیستم دفاع هوایی با قابلیتهای شناسایی و رهگیری سطح بالا، خبر داد.
این بودجه طی هشت سال، از ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۳، اختصاص خواهد یافت و پس از آن صورت میگیرد که لای پیش از این متعهد شده بود که هزینههای دفاعی را به عنوان بخشی از یک استراتژی مداوم در بحبوحه تهدیدهای چین به تهاجم، به ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این جزیره افزایش دهد.
رئیس جمهور تایوان امروز گفت: «تهدیدهای چین علیه تایوان و منطقه ایندوپاسیفیک در حال افزایش است. اخیرا انواع مختلف تجاوزهای نظامی، مناطق خاکستری دریایی و کمپینهای اطلاعات نادرست در ژاپن، فیلیپین و اطراف تنگه تایوان رخ داده است که باعث ناراحتی و پریشانی عمیق همه طرفها در منطقه شده است».
وی با اشاره به رشته جزایری که از جزایر دریای چین شرقی ژاپن تا فیلیپین در اقیانوس آرام امتداد یافتهاند، گفت: «تایوان، به عنوان مهمترین و حیاتیترین بخش از اولین زنجیره جزایر، باید عزم خود را نشان دهد و مسئولیت بیشتری در دفاع از خود بر عهده بگیرد».