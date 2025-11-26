بودجه ۴۰ میلیارد دلاری تایوان برای خرید تسلیحات دفاعی

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، به دنبال فشار ایالات متحده بر تایوان به جهت افزایش هزینه‌های دفاعی، «لای چینگ-ته»، رئیس جمهور این کشور امروز -چهارشنبه- از بودجه ویژه ۴۰ میلیارد دلاری برای خرید تسلیحات، از جمله ساخت گنبد تایوان، یک سیستم دفاع هوایی با قابلیت‌های شناسایی و رهگیری سطح بالا، خبر داد.

این بودجه طی هشت سال، از ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۳، اختصاص خواهد یافت و پس از آن صورت می‌گیرد که لای پیش از این متعهد شده بود که هزینه‌های دفاعی را به عنوان بخشی از یک استراتژی مداوم در بحبوحه تهدیدهای چین به تهاجم، به ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این جزیره افزایش دهد.

رئیس جمهور تایوان امروز گفت: «تهدیدهای چین علیه تایوان و منطقه ایندوپاسیفیک در حال افزایش است. اخیرا انواع مختلف تجاوزهای نظامی، مناطق خاکستری دریایی و کمپین‌های اطلاعات نادرست در ژاپن، فیلیپین و اطراف تنگه تایوان رخ داده است که باعث ناراحتی و پریشانی عمیق همه طرف‌ها در منطقه شده است».

وی با اشاره به رشته جزایری که از جزایر دریای چین شرقی ژاپن تا فیلیپین در اقیانوس آرام امتداد یافته‌اند، گفت: «تایوان، به عنوان مهم‌ترین و حیاتی‌ترین بخش از اولین زنجیره جزایر، باید عزم خود را نشان دهد و مسئولیت بیشتری در دفاع از خود بر عهده بگیرد».

