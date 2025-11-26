خبرگزاری کار ایران
رئیس سابق سازمان سیا:

اوکراین باید از ایده پیوستن به ناتو صرف نظر کند

وزیر دفاع سابق و رئیس سابق سازمان سیا، به سی‌ان‌ان گفت که کی‌یف باید از ایده پیوستن به ناتو صرف نظر کند و پیوستن احتمالی به اتحادیه اروپا را در اولویت خود قرار دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «لئون پانتا»، وزیر دفاع سابق و رئیس سابق سازمان سیا، به سی‌ان‌ان گفت که کی‌یف باید از ایده پیوستن به ناتو صرف نظر کند و پیوستن احتمالی به اتحادیه اروپا را در اولویت خود قرار دهد.

وی در مورد طرح آمریکا برای حل مناقشه اوکراین گفت: «بدیهی است که ناتو قوانین خاص خود را دارد که در مورد ناتو اعمال می‌شود و اساساً گفتن اینکه ناتو نباید به دنبال اعضای اضافی باشد، احتمالاً بهترین راه برای مقابله با این موضوع این است که اوکراین در این مرحله اعلام کند که به دنبال عضویت نیست.»

وی افزود: «در این صورت، اوکراین در عوض، به اتحادیه اروپا خواهد پیوست که احتمالاً در حال حاضر منطقی‌تر است.»

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
