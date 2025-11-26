خبرگزاری کار ایران
آغاز روند انتخاب دبیرکل بعدی سازمان ملل

روند انتخاب دبیرکل بعدی سازمان ملل متحد رسماً روز گذشته -سه‌شنبه- با ارسال دعوتنامه‌ای به کشورهای عضو برای ارائه درخواست‌ها، برای جایگزینی «آنتونیو گوترش» از اول ژانویه ۲۰۲۷ آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، روند انتخاب دبیرکل بعدی سازمان ملل متحد رسماً روز گذشته -سه‌شنبه- با ارسال دعوتنامه‌ای به کشورهای عضو برای ارائه درخواست‌ها، برای جایگزینی «آنتونیو گوترش» از اول ژانویه ۲۰۲۷ آغاز شد.

در نامه‌ای مشترک که به ۱۹۳ کشور عضو ارسال شد، ‌سفیر سیرالئون و رئیس فعلی شورای امنیت و ‌رئیس مجمع عمومی، «زمینه را برای روند انتخاب فراهم کردند».

در این نامه آمده است که «مقام دبیرکلی از اهمیت بالایی برخوردار است و مستلزم بالاترین استانداردهای شایستگی، توانایی، صداقت و تعهد راسخ به اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد است.»

همچنین مستلزم کاندیداهایی با تجربه گسترده در روابط بین‌الملل، مهارت‌های دیپلماتیک و مهارت‌های زبانی است.

 

