آغاز روند انتخاب دبیرکل بعدی سازمان ملل

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، روند انتخاب دبیرکل بعدی سازمان ملل متحد رسماً روز گذشته -سه‌شنبه- با ارسال دعوتنامه‌ای به کشورهای عضو برای ارائه درخواست‌ها، برای جایگزینی «آنتونیو گوترش» از اول ژانویه ۲۰۲۷ آغاز شد.

در نامه‌ای مشترک که به ۱۹۳ کشور عضو ارسال شد، ‌سفیر سیرالئون و رئیس فعلی شورای امنیت و ‌رئیس مجمع عمومی، «زمینه را برای روند انتخاب فراهم کردند».

در این نامه آمده است که «مقام دبیرکلی از اهمیت بالایی برخوردار است و مستلزم بالاترین استانداردهای شایستگی، توانایی، صداقت و تعهد راسخ به اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد است.»

همچنین مستلزم کاندیداهایی با تجربه گسترده در روابط بین‌الملل، مهارت‌های دیپلماتیک و مهارت‌های زبانی است.

انتهای پیام/