ممکن است با مادورو صحبت کنم

رئیس جمهور آمریکا، بار دیگر از احتمال دیدار با ‌رئیس جمهور ونزوئلا خبر داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، بار دیگر از احتمال دیدار با «نیکولاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا خبر داده است.

ترامپ ‌گفت: «ممکن است با او صحبت کنم، خواهیم دید، با مقامات مختلف در مورد آن صحبت خواهیم کرد، اما ممکن است با ونزوئلا صحبت کنیم.»

وی افزود: «اگر بتوانیم کارها را از راه آسان انجام دهیم، خوب است، و اگر مجبور باشیم آنها را از راه سخت انجام دهیم، باز هم خوب است.»

آکسیوس روز دوشنبه به نقل از مقامات دولت آمریکا گزارش داد که ترامپ به مشاورانش گفته است که قصد دارد به زودی و در بحبوحه تشدید تنش‌ها بین دو کشور، مستقیماً با مادورو صحبت کند.

 

