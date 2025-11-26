فرستاده ترامپ: به اصلاحات اساسی در عراق نیاز است

به گزارش ایلنا به نقل از بغدادالیوم، «مارک ساوایا»، فرستاده رئیس جمهور آمریکا به عراق، مجددا بر حمایت امریکا از نهادهای امنیتی مشروع عراق تاکید کرد.

وی در پستی در شبکه ایکس اشاره کرد که شراکت میان عراق و آمریکا، طی سال های گذشته، پیشرفت مهمی داشته است.

ساوایا گفت که آمریکا همواره از نهادهای امنیتی مشروع در عراق حمایت کرده است، از تلاش های مشترک برای شکست داعش تا مقابله با تاثیر خبیثانه آن و تقویت ثبات منطقه.

وی در عین حال افزود که به اصلاحات اساسی در عراق نیاز است.

