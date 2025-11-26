پشتپرده ترور فرمانده ارشد حزبالله در ضاحیه جنوبی به روایت والاستریت ژورنال
والاستریت ژورنال در گزارشی اعلام کرد که اسرائیل سالها برای ترور الطبطبائی برنامهریزی کرده بود و سرانجام با شناسایی محل اقامت او در ضاحیه جنوبی بیروت، این عملیات را اجرا کرد؛ عملیاتی که بهگفته این روزنامه با مأموریتهای حساس او در ساختار حزبالله مرتبط بوده است.
به گزارش ایلنا، روزنامه «والاستریت ژورنال» در گزارشی نوشت که اسرائیل هفته گذشته هیثم علی الطبطبائی، فرمانده حزبالله را طی حمله هوایی به یک واحد مسکونی در ضاحیه جنوبی بیروت ترور کرد.
به نوشته این روزنامه، اسرائیل بیش از یک دهه در تلاش برای ترور هیثم علی الطبطبائی بوده تا اینکه در پایان هفته گذشته او را در آپارتمانی در ضاحیه جنوبی شناسایی و هدف قرار داد.
والاستریت ژورنال در تشریح سابقه این فرمانده برجسته حزبالله نوشت: الطبطبائی طی سالهای گذشته در ردههای مختلف مقاومت رشد کرد، «در ایجاد شبکه گروههای مورد حمایت تهران پیرامون فلسطین اشغالی نقش داشت»، فرماندهی نیروهای مقاومت لبنانی در سوریه را برعهده گرفت و حتی به یمن اعزام شد تا به آموزش مبارزان انصارالله کمک کند.
بر اساس این گزارش، آخرین مأموریت او «بازسازی توان حزبالله پس از خسارات ناشی از جنگ دوماهه سال گذشته با اسرائیل» بوده و همین نقش کلیدی در نهایت به ترور انجامیده است.
رژیم صهیونیستی چندی پیش با حمله هوایی به یک آپارتمان مسکونی در ضاحیه جنوبی بیروت، اعلام کرد که شهید الطبطبائی، نفر دوم حزبالله لبنان را هدف قرار داده است.