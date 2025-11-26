خبرگزاری کار ایران
عقب‌نشینی ترامپ از تعیین ضرب‌الاجل برای پاسخ به طرح صلح اوکراین

رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که هیچ زمان‌بندی مشخصی برای پذیرش طرح پیشنهادی واشنگتن درباره پایان جنگ اوکراین وجود ندارد و به این ترتیب، ارزیابی‌های پیشین درباره لزوم دستیابی به توافق تا روز «شکرگزاری» را تعدیل کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از کی‌یف ایندیپندنت، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که هیچ زمان‌بندی مشخصی برای پذیرش طرح پیشنهادی واشنگتن درباره پایان جنگ اوکراین وجود ندارد و به این ترتیب، ارزیابی‌های پیشین درباره لزوم دستیابی به توافق تا روز «شکرگزاری» را تعدیل کرد.

ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران در هواپیمای اختصاصی «ایرفورس‌ وان» گفت: «ضرب‌الاجل از نظر من زمانی است که این جنگ پایان یابد».

وی افزود که مذاکرات واشنگتن با مسکو و کی‌یف «پیشرفت داشته» و روسیه نیز «برخی امتیازات» ارائه کرده است، هرچند جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

طرح چارچوبی که آمریکا پشت درهای بسته و توسط «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه خود با هماهنگی «کریل دیمیتری‌یف» نماینده کرملین تهیه کرده، طی روزهای اخیر نگرانی‌هایی را درباره احتمال فشار واشنگتن بر اوکراین برای پذیرش توافقی نزدیک به خواسته‌های مسکو برانگیخته است.

پیش‌تر روزنامه «فایننشال تایمز» گزارش داده بود که این طرح ۲۸ بندی، در مذاکرات سه‌جانبه میان نمایندگان آمریکا، اوکراین و اروپا در ژنو به ۱۹ بند کاهش یافته است.

ترامپ در واکنش به انتقادها گفت: «آن طرح فقط یک نقشه بود. طرح نبود، یک مفهوم بود. از همان‌جا کار روی ۲۸ بند شروع شد و بعد رسیدیم به ۲۲ بند. بسیاری از مسائل حل شده‌اند؛ آن هم به شکل مطلوب».

 

 

