افشای حضور نظامی چین در ابوظبی؛ نقطه داغ جدید رقابت پکن- واشنگتن در خلیجفارس
اطلاعات جدید نشان میدهد نیروهای نظامی چین از سال ۲۰۲۰ در پایگاه شهر زاید ابوظبی مستقر بودهاند؛ حضوری که نگرانی جدی واشنگتن درباره جمعآوری اطلاعات از عملیات آمریکا در امارات را برانگیخته است.
به گزارش ایلنا به نقل از میدلایستآی، بر اساس اطلاعات تازه، عناصر نظامی چین در سال ۲۰۲۰ در پایگاه شهر زاید ابوظبی مستقر شدهاند. ارزیابیهای اطلاعاتی آمریکا نشان میدهد که واشنگتن از همان سال فعالیتهای این پایگاه را زیر نظر داشته، با این حال مقامات آمریکایی اجازه دسترسی به برخی بخشهای آن را پیدا نکردهاند.
با اینکه جزئیات بیشتری درباره نحوه ارزیابی حضور نظامیان چینی منتشر نشده، منابع آگاه میگویند مقامات سابق آمریکایی نگران جمعآوری اطلاعات توسط چین درباره نیروهای آمریکا در امارات هستند. این نگرانیها به ویژه مربوط به فعالیتهای چینیها در پایگاه شهر زاید است؛ جایی که نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه الظفره، حدود ۲۰ مایل از ابوظبی، مأموریتهای شناسایی و نظارت هوایی انجام میدهند.
یک مقام سابق آمریکایی تأکید کرده که فعالیت نظامیان چینی در پایگاه شهر زاید پیشتر شناسایی نشده بود و مشخص نیست آیا آنها هنوز در محل حضور دارند یا خیر. آمریکا همچنین فشارهایی بر امارات وارد کرده تا روابط نظامی این کشور با چین محدود شود، هرچند این موضوع همچنان بر روابط دوجانبه واشنگتن و ابوظبی تأثیرگذار است.
در سال ۲۰۲۱، روزنامه «والاستریت ژورنال» گزارش داد که چین در حال ساخت یک بندر نظامی نزدیک ابوظبی است، اما امارات به درخواست آمریکا این پروژه را متوقف کرد. با این حال، گزارشهای بعدی حاکی از از سرگیری فعالیتهای این پروژه است.
با این حال، امارات و چین روابط نظامی خود را پنهان نمیکنند و در سال ۲۰۲۴، مانورهای نظامی مشترکی در منطقه شینجیانگ برگزار کردند. امارات با وجود اینکه یکی از شرکای نزدیک امنیتی و اقتصادی آمریکا محسوب میشود، در سالهای اخیر به دلیل نزدیکی به پکن، روابطش با واشنگتن دچار تنش شده است.
یکی دیگر از ابعاد همکاریها، صادرات فناوری پیشرفته هوش مصنوعی آمریکا به شرکتهای دولتی امارات، از جمله G42، و استفاده احتمالی چین از این فناوری برای توسعه موشکهای خود است. امارات همچنین به عنوان شریک نزدیک اسرائیل و محل استقرار هواپیماهای F-35 برای واشنگتن اهمیت دارد، هرچند فروش این جنگندهها به دلیل روابط ابوظبی با چین در دوره بایدن به تعویق افتاده است.
این گزارش نشان میدهد که حضور نظامی چین در امارات و روابط دوجانبه ابوظبی با واشنگتن و پکن، یکی از حساسترین محورهای امنیتی و دیپلماتیک در خلیج فارس است و همچنان زیر نظر جدی دستگاههای اطلاعاتی و نظامی آمریکا قرار دارد.